Grünen-Spitzenkandidat Felix Banaszak möchte alles anbieten, was in ihm ist. Ob das grundsätzlich dem Wohl seiner Partei dienlich ist?

(SZ) Von Leuten, die man noch nicht so gut kennt, möchte man vielleicht zunächst einmal ein paar Daten ihres äußeren Lebens erfahren. Darunter fallen Auskünfte zu Ausbildung und Studium, die eine oder andere private Neigung kann auch von Interesse sein, sofern sie mit der Stimmung des Gesprächs in Einklang zu bringen ist. Für Politiker gilt das im Besonderen, denn man will ja wissen, mit wem man es im Falle seiner Wahl zu tun haben wird. Vor einigen Tagen trat der Vorstand der Grünen zurück. Er bestand bis dahin aus Ricarda Lang und Omid Nouripour, zwei eigentlich ziemlich tapferen Parteimenschen, die viel einstecken mussten und dabei verhältnismäßig cool geblieben sind. Mag sein, dass dies für Ricarda Lang ein wenig mehr gilt als für Nouripour. Was man von den beiden kannte, waren vor allem die Koordinaten ihrer politischen Wirkungsfelder. Bei Nouripour war dies neben der Klimapolitik die Außenpolitik, bei Ricarda Lang kam noch das Thema soziale Gerechtigkeit dazu. Beide verband auch, selbstredend, die Innenpolitik. Wie es dagegen im Inneren der beiden aussah, wussten nur Eingeweihte, die anderen mochten, je nach dem Grad des jeweiligen Erkenntnisinteresses, mutmaßen oder ahnen.