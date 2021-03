Von Peter Fahrenholz

Es ist noch nicht allzu lange her, da hätte man das Verhältnis zwischen Grünen und FDP schon am Gesichtsausdruck der Protagonisten ablesen können - die gegenseitige Abneigung war beinah körperlich zu spüren. Doch manchmal ändern sich Dinge, ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz davon nimmt. Zwischen beiden Parteien sind Gesprächsfäden entstanden, die nicht mehr so schnell abreißen. "Diese rituelle Ablehnung gehört der Vergangenheit an", sagt der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel, "es geht bei Differenzen um harte inhaltliche Fragen". Es gebe eine "moderate Annäherung", bestätigt der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz, "die Schnittmengen sind sehr viel größer geworden".