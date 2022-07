In der Gaskrise wird man in Berlin kreativer: Würden die Grünen und die FDP sich von Grundüberzeugungen verabschieden, wenn der jeweils andere mitmacht? Klingt absurd - aber auszuschließen ist gerade nichts mehr.

Von Constanze von Bullion, Berlin

Es wäre ein Geschäft wie vom Teufel erdacht - oder ein Beweis für maximale Kompromissbereitschaft in der Krise. Um Deutschland im kommenden Winter dramatische Gasengpässe zu ersparen, kalte Wohnzimmer oder einen tiefen Wirtschaftseinbruch, könnten die Grünen verlängerten Laufzeiten für Atomkraftwerke zustimmen, die FDP im Gegenzug einem Tempolimit auf Autobahnen - beides befristet auf einige Monate. Das ist noch lange kein Beschluss, aber ein Vorschlag, der durchs politische Berlin geistert. Und so wie es aussieht, kommt Bewegung in die Sache. Jedenfalls ein bisschen.