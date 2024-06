Von Markus Balser, Vivien Timmler, Berlin

Jeder geht anders mit so einer Niederlage um. Die einen gehen direkt in die Analyse. Die anderen brauchen erst einmal ein Bier. Und wieder andere werden ganz, ganz still. Die Grünen-Spitze gehörte am Sonntagabend nahezu geschlossen zu letzterer Gruppe. Als der grüne Balken auf der Leinwand mickrig klein blieb, überragt wurde von Rot und Blau, als klar war, dass es dieses Mal nur reichen würde für den vierten Platz hinter CDU, AfD und SPD, dass die Grünen der große Verlierer dieser Wahl sein würden, da passierte in den Gesichtern Partei- und Fraktionschefs, der Abgeordneten und der Spitzenkandidatin: genau nichts.