Von Jan Diesteldorf, Lyon

Eine solche Last zu tragen, kann wehtun, einschüchtern, zum Verzweifeln sein. Auch darüber spricht Terry Reintke, als sie nach ihrer Wahl in Lyon auf der Bühne steht, frisch gekürt zur Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen für die Europawahl im Juni. Vor sich hat sie einen Wahlkampf gegen so viele Widerstände, wie sie die an Feindseligkeit gewöhnten Grünen selten zu spüren bekommen haben. Sie trägt denselben weißen Hosenanzug, in dem sie im vergangenen Sommer Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Straßburger EU-Parlament als schwachbrüstigen Europäer attackierte. Ihre Kampfmontur. Und ein bewusstes Statement dunklen Zeiten.