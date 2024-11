Wie die Grünen in den Neustart stolpern

Von Markus Balser, Berlin

Eigentlich sollte ab der kommenden Woche endlich Schluss sein mit der inneren Unruhe dieser Partei. Wenn am Freitag der 50. Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden beginnt, sollte auch der Neustart der Partei beginnen. Vehement hatten die Parteistrategen deshalb zuletzt hinter den Kulissen das Projekt Neuordnung vorangetrieben. In Wiesbaden soll schließlich jene neue Führungsspitze um das Duo Franziska Brantner und Felix Banaszak installiert werden, die zusammen mit dem designierten Kanzlerkandidaten Robert Habeck die neuen Grünen verkörpern sollen. Das Ziel: mit viel Vorlauf, wichtigen Ministerämtern im Rücken und neuer Strategie bis zum geplanten Wahltermin im Herbst 2025 aus dem Umfragetief herauszukommen.