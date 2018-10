15. Oktober 2018, 00:00 Uhr Grüne Das Feindbild wankt

In ihrem Höhenflug können sich manche Grüne in Bayern eine Koalition mit der CSU vorstellen. Doch in Berlin gibt es dagegen Bedenken.



Von Constanze von Bullion und Lisa Schnell

Die grünen Vorleute Robert Habeck (links) und Anton Hofreiter bei Bekanntwerden der ersten Prognose in München. (Foto: Stephan Rumpf)

Ein Wahlsieg mit Spitzenergebnis, Jubel, aber noch keine Klarheit bei der Koalitionsfrage - so sah die erste Prognose für die Grünen bei der Landtagswahl in Bayern aus. Nach den Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen kommt die Partei auf etwa 19 Prozent der Stimmen und damit auf Platz zwei nach der CSU. Bliebe es dabei, wäre das ein klarer Erfolg für die Grünen. In München lagen sich als erste Parteichef Robert Habeck und Fraktionschef Toni Hofreiter in den Armen. In Berlin sagte die grüne Co-Vorsitzende Annalena Baerbock am Sonntagabend in Berlin. "Was für ein Abend. Das Ergebnis ist einfach nur Wow", Bayern habe "Haltung und Menschlichkeit" gewählt. "Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert." Nach der ersten Prognose sah es so aus, als ob die CSU zusammen mit den Freien Wählern über ausreichend Stimmen verfügen könnte, um eine Regierung zu bilden - auch falls die FDP nicht in den Landtag kommen sollte. Ob es dabei bleiben würde, war allerdings noch offen. Noch größer wäre die Mehrheit für eine Regierung von CSU und Grünen. Die CSU allerdings will eine solche Koalition vermeiden - und für die Grünen wäre das bundesweit die größte anzunehmende Belastungsprobe.

Zwischen 16 und 19 Prozent der Wählerstimmen hatten Meinungsforscher den Grünen in Bayern vorhergesagt. Vor fünf Jahren war die Partei nur auf 8,6 Prozent gekommen; lediglich viertstärkste Kraft war sie. Sollte sich die erste Prognose bewahrheiten, wäre das ein historischer Sieg auch für die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Ihr frischer und unverbrauchter Auftritt sei bei den Wähler gut angekommen, hieß es schon vor der Schließung der Wahllokale bei den Grünen.

Zum Feiern werde es in jedem Fall Grund geben, auf diese Losung hatten die Grünen sich bereits vor der Bayernwahl verständigt. Schließlich sei man im Freistaat nie zweistellig aus einer Landtagswahl hervorgegangen. Als Ursache des Erfolgs nannten Grüne an der Bundesspitze nicht nur den rasanten Wahlkampf in Bayern, sondern auch die Bundespolitik. Das zänkische Auftreten der großen Koalition in Berlin, der Rechtskurs der CSU in der Flüchtlingspolitik und immer neue Angriffe auf die Bundeskanzlerin - all das habe CSU-Stammwähler an Wahlstände der Grünen getrieben. Ob das Wahlergebnis den Grünen am Ende so viel Freude bereiten würde wie erhofft, war am frühen Sonntagabend allerdings noch offen. In die Euphorie mischte sich auch Nachdenklichkeit. Viele Grünen stellten sich vor der Wahl die Frage, was passieren würde, falls die CSU keine gemeinsame Regierung mit Freien Wählern und eventuell auch der FDP bilden könne. In einem solchen Fall würden Koalitionsgespräche zwischen CSU und Grünen wahrscheinlicher. Bayerns Spitzenkandidatin Katharina Schulze hatte derlei Gespräche nicht ausgeschlossen und vor der Wahl aufgezählt, was sie danach so alles durchsetzen würde. Ihr Kollege Ludwig Hartmann konnte es nicht erwarten, die "nichtstuende, mutlose Politik der CSU" zu beenden.

Bayerns Spitzenkandidaten ließen bis zuletzt keine Zweifel daran, dass sie bereit wären, zu regieren, auch mit der CSU. Im Landesverband reagierte einige zunächst skeptisch. CSU und Grüne waren füreinander immer das größte Feindbild. Mit jedem Prozentpunkt aber, den die Grünen in Umfragen aufstiegen, war die Skepsis gewichen. Außer von der grünen Jugend gab es im Landesverband zuletzt kaum Stimmen, die gegen Gespräche mit der CSU waren.

An der Bundesspitze der Grünen hingegen gibt es erhebliche Bedenken gegen die Idee einer Regierung mit der CSU. Jenseits von Bayern sei dies der Parteibasis kaum vermittelbar, hieß es. Gerade beim Thema Migration stünden die Grünen geschlossen da, als einzige Partei im linken Lager. Schwarz-grün in Bayern, so warnten grüne Bundespolitiker, könnte dieser Geschlossenheit schnurstracks ein Ende machen.