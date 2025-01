Sozialabgaben auf Kapitalerträge:Die Eine-Million-Euro-Antwort

Von Vivien Timmler, Duisburg

Er wird noch nicht einmal direkt danach gefragt: Warum es den Grünen einfach nicht gelinge, ihre Pläne vernünftig zu kommunizieren, will Neumitglied Barbara Lichte, 59, am Donnerstagabend bei einer Parteiveranstaltung in Duisburg von Felix Banaszak wissen. Stichwort Gebäudeenergiegesetz, Stichwort Sozialabgaben auf Kapitalerträge. Der Grünen-Chef holt weit aus, nimmt Robert Habeck in Schutz, erklärt, er kenne „keinen Spitzenpolitiker, dem nicht mal ein Satz rausgerutscht ist, der missverständlich war“. Und dann nennt er die Zahl, auf die seit elf Tagen viele Menschen warten: eine Million.