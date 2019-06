27. Juni 2019, 19:14 Uhr Grünen-Politiker Cem Özdemir Der dritte Mann

Außenminister in einer Jamaika-Koalition, das war sein Traum. Heute ist Cem Özdemir einfacher Bundestagsabgeordneter.

Während die Grünen von einem Erfolg zum nächsten fliegen, sitzt der, der vieles davon vorbereitet hat, im Verkehrsausschuss: Cem Özdemir.

Von Roman Deininger

Es ist Anfang März, der Bundesaußenminister hat viel um die Ohren. Die Krise in Venezuela, die Debatte über Macrons Europa-Ideen. Bald wird Heiko Maas nach Afghanistan fliegen. Das alles sollte man im Kopf haben, wenn man mit Cem Özdemir nach Sachsen-Anhalt fährt.

Özdemir besichtigt in Halle an der Saale die Werkstätten der Lebenshilfe, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Künftig soll dort auch Bier gebraut werden. Drei Lokaljournalisten sind da, drei örtliche Grüne, alle mit dem Rad. Özdemir ist vor ...