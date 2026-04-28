Sich auch mal Sachverstand von Gegnern zu holen – seit Jahren gehört das zum Repertoire der Grünen-Strategen auf Parteitagen und Fraktionstreffen. 2016 etwa lud Ex-Parteichef Cem Özdemir Daimler-Chef Dieter Zetsche zu einem Vortrag über Mobilität ein und löste massiven Ärger der Parteilinken aus. Die politische Konkurrenz zum Vortrag zu bitten, auf diese Idee kam allerdings bislang niemand. Für großes Raunen auch in den eigenen Reihen sorgt deshalb bei den Grünen der Gast, den die Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge zur zweitägigen Klausur in Leipzig vorfahren lassen. Annegret Kramp-Karrenbauer, neue Chefin der Unions-Denkfabrik Konrad-Adenauer-Stiftung, wird am Mittwochmorgen mit den 85 Abgeordneten über die Polarisierung der Gesellschaft sprechen – und das „Zusammenwirken demokratischer Kräfte“.