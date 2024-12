Das Leben bezahlbarer machen – das ist das zentrale Motiv des grünen Wahlprogramms. Was die Partei für die Rente plant und wie sie sich damit von anderen abgrenzen will.

Von Vivien Timmler, Berlin

Aus dem Streit um das Rentenpaket haben sich die Grünen fein herausgehalten und den Ärger SPD und FDP überlassen. In ihrem Wahlprogramm macht die Partei nun einen eigenen Vorschlag, wie sie sich die Zukunft der Rente in Deutschland vorstellt. Kern ihrer Pläne ist ein sogenannter „Bürgerfonds“, über den künftig am Kapitalmarkt investiert werden soll, um mehr Mittel für die gesetzliche Rente zu generieren. So geht es aus einem Entwurf des Wahlprogramms hervor, der der Süddeutschen Zeitung in Teilen vorliegt.