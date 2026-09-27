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BundesparteitagBanaszak und Brantner treten erneut als Grünen-Chefs an

Lesezeit: 2 Min.

Felix Banaszak und Franziska Brantner sind seit Herbst 2024 Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.
Felix Banaszak und Franziska Brantner sind seit Herbst 2024 Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.
Michael Brandt//dpa

Das Spitzenduo der Oppositionspartei will die Grünen weitere zwei Jahre führen – und den Umbau der Partei vorantreiben. Ändern soll sich die Grünen-Strategie im Umgang mit der AfD.

Von Markus Balser, Berlin

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Ihren Start hatten sich die Grünen-Chefs im Herbst 2024 eigentlich anders vorgestellt. Als Franziska Brantner und Felix Banaszak vor fast genau zwei Jahren ihre Kandidatur für den Parteivorsitz ankündigten, regierten die Grünen noch in der Ampelregierung mit. Als das Duo im November auf dem Parteitag gewählt wurde, war die Koalition aus SPD, FDP und Grünen dann schon zerbrochen. Hals über Kopf musste das neue Spitzenduo die Partei in den vorgezogenen Bundestagswahlkampf führen.

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