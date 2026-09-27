Das Spitzenduo der Oppositionspartei will die Grünen weitere zwei Jahre führen – und den Umbau der Partei vorantreiben. Ändern soll sich die Grünen-Strategie im Umgang mit der AfD.

Ihren Start hatten sich die Grünen-Chefs im Herbst 2024 eigentlich anders vorgestellt. Als Franziska Brantner und Felix Banaszak vor fast genau zwei Jahren ihre Kandidatur für den Parteivorsitz ankündigten, regierten die Grünen noch in der Ampelregierung mit. Als das Duo im November auf dem Parteitag gewählt wurde, war die Koalition aus SPD, FDP und Grünen dann schon zerbrochen. Hals über Kopf musste das neue Spitzenduo die Partei in den vorgezogenen Bundestagswahlkampf führen.