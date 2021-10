Von Roland Preuß, Berlin

Die Grünen-Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie andere Mitglieder des Bundesvorstands sollen ihre Corona-Boni und weitere Sondereinkünfte zurückzahlen. Rechnungsprüfer der Partei hätten die Zahlungen in einem Bericht beanstandet, sagte eine Grünen-Sprecherin und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die Zahlungen, die bereits im Frühling in der Kritik standen, waren demnach nicht korrekt.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle hatten vergangenen Winter einen Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro pro Person bekommen. Er sollte unter anderem Belastungen ausgleichen, die durch die Arbeit im Home-Office entstanden waren. Der Bonus wurde allerdings auch an die sechs Mitglieder des Bundesvorstands gezahlt, was laut Rechnungsprüfung nicht durch die internen Regeln der Grünen gedeckt war. Zum Bundesvorstand zählen neben Baerbock und Habeck auch Bundesgeschäftsführer Michael Kellner und Bundesschatzmeister Marc Urbatsch.

Der Grünen-Bundesvorstand hat nach Auskunft der Partei beschlossen, die Sonderzahlungen für Vorstandsmitglieder einschließlich des Weihnachtsgeldes komplett abzuschaffen. Das gelte bereits für das laufende Haushaltsjahr. Bundesschatzmeister Urbatsch erklärte: "Angesichts der nun vorgetragenen Kritik der Rechnungsprüfer werden die Vorstandsmitglieder zudem den Corona-Bonus an die Partei zurückzahlen. Das gilt auch für den im Prüfbericht bemängelten Anteil am Weihnachtsgeld von 2019."

Den Grünen wurde "Doppelmoral" vorgeworfen

Das Weihnachtsgeld in Höhe eines vollen Monatslohnes, das auch den Vorstandsmitgliedern zufloss, war unter anderem mit dem guten Ergebnis bei der Europawahl begründet worden. Die Zahlung hätte nach Parteiregeln aber nur zu 82,14 Prozent ausgeschüttet werden dürfen. Die Differenz sollen die Vorstandsmitglieder nun zurückerstatten. Annalena Baerbock hatte im Frühjahr der Bundestagsverwaltung Sonderzahlungen von mehr als 25 000 Euro nachgemeldet, die sie in den vergangenen Jahren als Bundesvorsitzende von ihrer Partei bekommen hatte. Darin enthalten war der Corona-Bonus von 1500 Euro, den Großteil aber machte das Weihnachtsgeld aus.

Baerbock sagte damals, sie habe sich "natürlich selbst über meinen Fehler tierisch geärgert". Das Weihnachtsgeld sei immer korrekt versteuert worden, die Meldung an den Bundestag habe sie jedoch nicht auf dem Schirm gehabt. Sie räumte zudem ein, dass sie an der Genehmigung für Sonder- und Weihnachtsgeldzahlungen beteiligt war.

Der Corona-Bonus zählt zu den Fehlern, die den Bundestagswahlkampf der Kanzlerkandidatin ausgebremst hatten. Die Grünen hatten zu dieser Zeit scharf die Maskendeals von Unionsabgeordneten kritisiert, aus CDU und CSU wurde der Partei wegen der Corona-Zahlung dann "Doppelmoral" vorgeworfen.