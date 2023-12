An diesem Mittwoch wollen die Berliner Grünen eine neue Führung wählen. Dies wäre kaum eine Meldung wert, wenn es nicht schon der zweite Anlauf binnen fünf Tagen wäre. Zwar sind alle Beteiligten bemüht, so zu tun, als sei nichts Besonderes geschehen. Doch da ist einmal die dezente Warnung in der Tagesordnung, dass dieser Parteitag wegen der notwendigen Debatten etwas länger dauern könnte. Und da ist zum anderen Nina Stahr.

Sie ist die neue Kandidatin des Realo-Flügels der Berliner Grünen. Die Partei wird von einer Doppelspitze geführt; da der linke Flügel mit Philmon Ghirmai von einem Mann repräsentiert wird, müssen die Realos in der Arithmetik der Grünen eine Frau präsentieren. Die ursprüngliche Kandidatin dieser Parteiströmung war am vergangenen Samstag nicht einmal von einem Drittel der Delegierten gewählt worden. Daraufhin musste der Parteitag verschoben und eilends eine neue Kandidatin gefunden werden.

"Ich bin Nina Stahr von Herzen dankbar."

Am Dienstagmorgen lieferte die siebenköpfige Findungskommission schließlich einen Namen aus den eigenen Reihen. Denn Nina Stahr, 41, zählt seit Jahren zu den Protagonisten der Berliner Grünen. Zwischen 2016 und 2021 war sie als Vertreterin der Realos schon einmal Co-Vorsitzende, gemeinsam mit dem heutigen Co-Fraktionsvorsitzenden Werner Graf leitete sie die Partei in der ersten Regierungskoalition seit weit über einem Jahrzehnt. "Ich bin Nina Stahr von Herzen dankbar, dass sie jetzt Verantwortung übernimmt", sagte Graf in einer ersten Stellungnahme.

Das wird aufrichtig gemeint sein. Denn während die Parteilinke mit ihren Kandidaten plötzlich wie ein Garant der Stabilität wirkte, taten sich die Realos nach dem Debakel am Samstag schwer, eine geeignete Kandidatin zu finden. Mit Stahr nehmen sie in Kauf, gegen einen der Grundsätze der Partei zu verstoßen: die Trennung von Amt und Mandat. Nina Stahr ist nach ihrer Zeit als Parteivorsitzende in Berlin in den Bundestag gewechselt. Als Familienpolitikerin gehört sie zu den Verhandlern der geplanten Kindergrundsicherung.

Die eherne Trennung von Amt und Mandat durchbrechen?

Die frühere Fraktionsvorsitzende Antje Kapek wird eher zu den Parteilinken gezählt, hält die Kandidatur der Reala Stahr jedoch für eine gute Wahl: "Sie ist die Richtige, um die Reihen nach dem Schock vom Samstag wieder zu schließen." Es sei wichtig für die Partei, schnell wieder handlungsfähig zu sein.

In der kommenden Woche wird das Bundesverfassungsgericht verkünden, ob und wie die Bundestagswahl von 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Im Frühjahr steht dann die Europawahl an. Dass mit einer Landesvorsitzenden Stahr die eherne Trennung von Amt und Mandat durchbrochen würde, hält sie zwar "für nicht glücklich. Aber es ist der besonderen Situation geschuldet", sagt Kapek.

Die Mitglieder der Findungskommission haben sich festgelegt, dass eine Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende Stahr nur ein Intermezzo bis zum nächsten Parteitag im Mai sein würde. So sollen die Kritiker zur Wahl am Mittwochabend beruhigt werden. Offen ist derzeit jedoch, ob Stahr dann ihr Bundestagsmandat aufgibt. Oder ob die Findungskommission erneut eingesetzt werden muss.