Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Als die Tür des Fraktionssaals am Montagabend nach vierstündiger Sitzung wieder aufgeht, ist das alte Führungsduo der Grünen auch das neue. Katharina Dröge, 40, und Britta Haßelmann, 63, treten direkt vor die Kameras, um das Wahlergebnis zu verkünden. Die Fraktion hat sie soeben mit 90 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt. Dröge und Haßelmann sollen die Fraktion nun also in ihre neue Rolle im Bundestag führen. „Für uns Grüne beginnt in der Opposition eine neue Zeit“, sagt Dröge.