Von Constanze von Bullion und Jens Schneider, Berlin

Eine gemeinsame Rede sollte es werden und eine Choreografie, bei der niemand zu kurz kommen sollte. Immer schön abwechselnd wollten die beiden Noch-Oberhäupter der Grünen sich verabschieden von der Parteispitze. Und keinesfalls sollte der Eindruck entstehen, es sei da einer wichtiger als die andere.

Freitagabend im Berliner Velodrom, die Radrennhalle soll Kulisse einer grünen Häutung werden. Die Grünen sind hier zum Parteitag zusammengekommen, genauer gesagt: Ein paar bekannte grüne Gesichter sind im Saal - Claudia Roth, Cem Özdemir, Annalena Baerbock, Robert Habeck. Die meisten der mehr als 800 Delegierten sitzen zu Hause vor dem Bildschirm bei dieser digitalen Versammlung, die als Zäsur zu gelten hat.

Annalena Baerbock und Robert Habeck treten nicht mehr als Parteivorsitzende an, weil sie Ministerposten haben. Am Samstag werden ihre Nachfolger bestellt: Die bisherige Vize-Parteichefin und Sozialpolitikerin Ricarda Lang gilt als Botschafterin nachwachsender grüner Generationen und als eine, die den Saal rocken könnte - wäre sie im Saal. Ist Lang aber nicht, wegen einer Corona-Infektion. Sie wird ihre Bewerbungsrede zu Hause vor dem Schirm halten. Der zweite zu wählende Parteichef ist der Außen- und Innenpolitiker Omid Nouripour, der neben robuster politischer Angriffslust 16 Jahre Bundestagserfahrung mitbringt.

Ein grünes Kraftfeld beginnt sich da zu verschieben, die Frage ist nur: wohin genau? Zum Auftakt des Parteitags sind es Baerbock und Habeck, die das Wort führen, sie treten gemeinsam auf die Bühne. Es sei das letzte Mal, dass sie hier nebeneinander stünden als Parteivorsitzende, sagt Habeck. Dass der Saal so leer und "aseptisch" sei, das sei schon "irgendwie traurig". Baerbock dankt für "vier großartige gemeinsame Jahre." Was dann allerdings kommt, ist wenig trübsinnig, sondern ein Hohelied auf den politischen Kompromiss.

Es spricht der Wirtschaftsminister. Und die Außenministerin

"Es ist kein Abschied, es endet auch keine Ära", sagt Robert Habeck. Es beginne jetzt "einfach ein neuer Akt". Habeck bricht dann auf zu einem eiligen Ritt, der ihn von der Debatte über die Taxonomie zu KfW-Krediten führt und von Windrädern vor der Haustür zu hohen Energiepreisen. Ja, manches tue weh, was zu beschließen sei, sagt Habeck, aber die Vorstellung, dass den Grünen das Regieren schade, sei unsinnig. "Oh weh, oh weh, die Wirklichkeit", das sei keine politische Haltung. "Gute Kompromisse machen gute Politik aus." Habeck, das ist nicht zu überhören, hat die Rolle des Parteichefs längst abgestreift. Es spricht der Wirtschaftsminister.

Annalena Baerbock stellt sich thematisch etwas breiter auf, kommt von familienpolitischen Reformprojekten der Regierung zu ihrer Arbeit als Außenministerin, in der weniges noch sei wie von den Grünen einst erdacht. Klimaaußenpolitik, feministische Außenpolitik, alles wichtige Ziele, sagt sie. Aber die Wirklichkeit, die bedrohliche Lage im Osten der EU stelle neue Anforderungen. "Wir stehen an der Seite der Ukraine bei Sicherheit, Verteidigung, aber vor allem bei der Frage, die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten", sagt Baerbock. Realität geht vor, heißt das.

Die Außenministerin und mehr noch der Vizekanzler, der als grüner Koordinator an Gewicht gewinnt, dürften wohl weiter Kraftzentrum bleiben in der Partei. Wo im Gefüge die neuen Parteivorsitzenden Lang und Nouripour stehen werden, weiß niemand zu sagen. Die Partei könne Denkfabrik werden, Ideengeberin über tägliches Regierungshandeln hinaus, hat Lang verlauten lassen. Aber auch die Fraktionschefinnen im Bundestag, Britta Haßelmann und Katharina Dröge, sehen sich im inneren Machtzirkel. Natürlich würden die grünen Ministerinnen und Minister "öffentlich am stärksten wahrgenommen", sagte Dröge. "Aber führen werden wir als Team, das werden wir sechs gemeinsam machen." Das darf auch als sanfte Warnung verstanden werden.

Fast als einziger sprach Winfried Kretschmann deutlich Fehler an

Danach begann die Debatte, die zunächst von Harmonie und Stolz darauf geprägt war, endlich wieder im Bund regieren zu können. Umso mehr fielen in diesem Reigen der Freude die Worte des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg auf. Fast als einziger am frühen Abend sprach Winfried Kretschmann sehr deutlich Fehler im Bundestagswahlkampf an. Für so eine kritische Bilanz würde man nicht zum Mitarbeiter des Monats auserkoren, so begann er seine Aufzählung. Aber es sei wichtig, "aus Fehlern zu lernen, die wir im Bundestagswahlkampf gemacht haben".

Mehrere Punkte zählte er auf, und seine Kritik gipfelte in dem Satz: "Im Wahlkampf haben wir uns zu kleingemacht." Die Partei habe vor allem die Themen Wirtschaft und Arbeit nicht ausreichend in den Mittelpunkt gestellt, monierte Kretschmann: "Dadurch haben wir uns ungewollt auf die Rolle einer Ergänzungspartei zurückgezogen und wurden von den Leuten dann auch als solche wahrgenommen." Also forderte er, die Grünen müssten künftig ausstrahlen, dass sie für alle wichtigen Felder der Politik die Richtung vorgeben wollen. Wieder nannte er vor allem die Wirtschaft. Die Partei müsse "wirtschaftsfreundlich sein, aber auf unsere eigene grüne Art", verlangte Kretschmann.