Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin

Auf seinem nachtblauen Pullover klebt ein Stück gelbes Kreppband. „Konstantin“ steht drauf, klar, bei den Grünen duzen sich alle. Er ist noch vergleichsweise neu im Kreisverband Pankow, der sich am Dienstagabend zu einer Mischung aus Mitgliederversammlung und Wahlparty trifft, aber spätestens jetzt weiß man hier, wer er ist. Konstantin Kugler, 24, ist der Mann, der am Montag spontan eine Petition für den Verbleib von Robert Habeck in einem Spitzenjob bei den Grünen gestartet hat. Als die Versammlung zu Ende geht, hat sie gerade die Schwelle von 150 000 Unterstützern überschritten. 20 Stunden später sind es schon mehr als 300 000.