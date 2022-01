Kaum ein Anliegen war in der Partei so identitätsstiftend wie die Anti-Atomkraft-Bewegung. Und auch Erdgas als saubere Energie zu definieren, geht gar nicht. Die Regierungsbeteiligung könnte schnell ihren Preis fordern.

Von Constanze von Bullion

Zum neuen Jahr gleich mal mit einem Kübel voll kaltem Wasser geweckt - so lässt sich der Zustand der Grünen umschreiben nach dem Ende der Weihnachtsruhe. Für die Partei, die eben noch voller Hoffnung in die neue Bundesregierung eingetreten ist, hat die Jahreswende ein Maß an politischer Ernüchterung gebracht, das viele überrascht hat.