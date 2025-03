Von Max Ferstl, Biberach

Niemand kann sagen, dass sie hier in Biberach das Thema Aufrüstung nicht ernst nehmen würden. Schwere Eisengitter formen einen Schutzwall um die Stadthalle, dahinter demonstrieren Polizisten entschlossene Wehrhaftigkeit. Überbeschäftigt wirken die Beamten allerdings nicht an diesem Vormittag, an dem sich die Grünen zu ihrem politischen Aschermittwoch treffen. Kein Störer ist in Sicht und auch kein wütender Landwirt.