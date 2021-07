Annalena Baerbock:Bedauern war gestern

Von Constanze von Bullion, Berlin

Sie beherrscht sie inzwischen schon ziemlich gut, diese Kunst, innerlich auf Tauchstation zu gehen. Und wer Annalena Baerbock so zuschaut, kann lange suchen, ohne da eine Spur von Zerknirschung zu entdecken. Druck? Dauerbeschuss aus den Medien? Juristische Händel? Eine Kanzlerkandidatur in schwerer See? "Ich spüre beziehungsweise kriege das öfter auch mitgeteilt, dass ich für manche eine Zumutung bin", sagt sie irgendwann. Und dass sie den Kurs nicht zu ändern gedenke.