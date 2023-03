"Mehr ist in dieser Koalition nicht möglich"

Schneller beim Ausbau: Westhofener Kreuz der Autobahnen A1 und A45 in Schwerte, Nordrhein-Westfalen.

Von Markus Balser, Berlin

Es wirkt fast ein wenig wie Selbsttherapie, als sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch nach dem Koalitionsgipfel noch mal richtig ins Bild setzt. Habeck beginnt in seinem Ministerium vor laufender Twitter-Kamera einen minutenlangen Monolog über die Ergebnisse. "Endlich zu Ende", sagt Habeck. "Nach so vielen Stunden." Dem Grünen-Politiker, weißes Hemd, hochgekrempelte Ärmel, ist anzumerken, dass ihn die Beschlüsse quälen.