Die CDU hat 2020 einen Einnahmeboom durch Großspenden verzeichnet - alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD dagegen einen dramatischen Einbruch. Insgesamt flossen 1,1 Millionen Euro in die Parteikasse der CDU, wie die Veröffentlichung der Spenden von mehr als 50 000 Euro auf der Internetseite des Deutschen Bundestags zeigt. Das war mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, als die Partei 475 000 Euro bekam. Die SPD ging in diesem Jahr gänzlich leer aus, 2019 hatte sie noch 207 000 Euro eingenommen. Weitere 340 000 Euro (2019: 485 000) gingen an die CSU, sodass beide Unionsparteien zusammen auf 1,44 Millionen Euro kamen. Die FDP nahm 101 000 Euro (2019: 360 000) durch zwei Großspenden ein, die AfD erhielt einmal 100 000 Euro (2019: nichts), die Grünen wurden ebenfalls von einem Spender bedacht - mit 51 000 Euro (2019: 335 000). Insgesamt gaben Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen 2020 etwa 1,69 Millionen Euro für Großspenden an Parteien aus - nach gut 1,92 Millionen im Vorjahr. Eine endgültige Bilanz des Gesamtjahres lässt sich noch nicht ziehen, weil zwischen dem Eingang der Gelder auf den Parteikonten, der Weitergabe der Daten an den Bundestag und der Veröffentlichung oft einige Tage vergehen. Einzelspenden über 50 000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben "zeitnah" veröffentlichen muss.