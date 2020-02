Die zuletzt klamme AfD bekommt nach den umstrittenen Volten von Thüringen auf einen Schlag viel Geld in die Parteikasse. Der Berliner Immobilienentwickler Christian Krawinkel hat laut der Verwaltung des Bundestags 100 000 Euro an die Partei gespendet. Der Bundestag veröffentlichte die Spende am Dienstag auf seiner Homepage. Die Spende soll nach Angaben aus AfD-Kreisen auf Wunsch des Spenders direkt an den Landesverband Thüringen fließen. Dessen Vorsitzender ist Björn Höcke . Sein völkisch-nationalistischer "Flügel" wird als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet. Krawinkel habe der AfD mitgeteilt, die politischen Ereignisse in Thüringen veranlassten ihn zu der Spende.

