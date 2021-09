Der niederländische Medienunternehmer Steven Schuurman hat 1,25 Millionen Euro an die Grünen gespendet. Das geht aus einer aktuellen Auflistung des Bundestags zu Einzelspenden an Parteien in Höhe von mehr als 50 000 Euro hervor. Es sei "die größte Einzelspende, die Bündnis 90/Die Grünen bisher erhalten haben", teilte die Partei weiter mit. Im Parteienvergleich liegen die Grünen bei der Höhe der Einzelspenden damit bislang in diesem Jahr an der Spitze. Schuurman selbst sagte dem Handelsblatt, dass die Grünen es besser als Union und SPD verstanden hätten, auf die "Menschheitsaufgabe" Klimawandel zu reagieren. Eine weitere Großspende für die Grünen in Höhe von 250 000 Euro überwies Anfang des Monats der Immobilienentwickler Sebastian Schels.