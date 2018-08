19. August 2018, 18:48 Uhr Große Koalition Streit über die Rente

Olaf Scholz fordert im Namen der Sozialdemokraten, das Niveau bis zum Jahr 2040 zu garantieren - die Union zeigt sich empört.

In der schwarz-roten Koalition bahnt sich neuer Streit über die Festschreibung des Rentenniveaus an. Die SPD in Person von Vizekanzler Olaf Scholz verlangt, das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren, also weit über das vereinbarte Jahr 2025 hinaus. Die Union lehnt eine Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt kategorisch ab. Bundesfinanzminister Scholz sagte der Bild am Sonntag: "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt." Zugleich drohte er CDU und CSU mit einem Rentenwahlkampf, "sollte das nicht hinhauen".

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen einer Rente nach 45 Jahren Durchschnittslohn und dem aktuellen Durchschnittsverdienst. Über die Entwicklung nach 2030 soll sich laut Koalitionsvertrag eine Rentenkommission Gedanken machen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) mahnte die SPD zu Sachlichkeit. "Für die Arbeit der Kommission ist es nicht gut, wenn nun von Seite des Koalitionspartners weitgehende Forderungen gestellt werden", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Schärfer formulierte der zuständige Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU): Der Vorschlag sei unverantwortlich. Ausdrücklich verwies er darauf, für die Rente sei in der Regierung Scholz' Parteikollege Hubertus Heil zuständig, der Arbeitsminister.