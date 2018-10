28. Oktober 2018, 21:00 Uhr Große Koalition "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel"

SPD-Chefin Nahles kritisiert nach der historischen Niederlage die Arbeit in der großen Koalition und fordert einen "Fahrplan".

Von Jan Bielicki

Nach dem zweiten schweren Absturz der Berliner Regierungsparteien bei Landtagswahlen binnen zwei Wochen steht im Bund die Zukunft der großen Koalition in Frage. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", sagte die SPD-Chefin Andrea Nahles am Sonntagabend in Berlin. Der Koalition setzte sie eine Frist, ihr Erscheinungsbild zu verbessern: Ihre Partei erwarte "einen klaren, verbindlichen Fahrplan" für die weitere Arbeit der Koalition in den nächsten Monaten, sagte Nahles. An dessen Umsetzung werde die SPD bis zur "Halbzeitbilanz" dann "klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind".

Das historisch schwache Abschneiden der SPD in Hessen und in Bayern setzt die Parteichefin unter starken Druck. Schließlich hatte sie Anfang des Jahres die erneute Regierungsbeteiligung der SPD im Bund gegen erheblichen Widerstand in der Partei durchgesetzt - und die Bundespolitik hat nun auch nach ihrer Analyse "erheblich" zum Abschneiden der Hessen-SPD beigetragen. "Es muss sich in der SPD etwas ändern", sagte Nahles. Die Partei müsse klarmachen, wofür sie auch jenseits der Regierungspolitik stehe. Sie habe sich für diese Klärung gerne mehr Zeit genommen, aber: "Ich stelle fest: Diese Zeit haben wir nicht." Bereits an diesem Montag wolle sie gemeinsam mit Generalsekretär Lars Klingbeil dem Parteivorstand Vorschläge zum weiteren Vorgehen vorlegen. Die SPD erwarte aber "auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst", sagte Nahles mit Blick auf ihre Koalitionspartner in CDU und CSU.

"Einen Klärungsprozess zwischen allen drei Koalitionsparteien" forderte auch Klingbeil: "Es muss sich in Berlin deutlich etwas ändern". In der SPD seien ebenfalls "programmatische Klärungsprozesse" nötig, sagte der SPD-Generalsekretär und stellte sich vor Nahles: Eine Diskussion über die Parteichefin halte er für falsch.

Auch in der CDU waren Spitzenpolitiker bemüht, mögliche Diskussionen über die Zukunft von Parteichefin Angela Merkel gar nicht erst aufkommen zu lassen. "Die Bundesvorsitzende hat ganz klar erklärt, dass sie auf dem Parteitag noch mal antreten wird. Und ich habe bis zur Stunde keine anderen Signale", sagte die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend. Gesundheitsminister Jens Spahn, der zu den Kritikern der Kanzlerin in der CDU gezählt wird, nannte die Wahlniederlagen der Union in Hessen und Bayern jedoch "mehr als eine kleine Delle". Er finde, "eine reine Personaldebatte greift da zu kurz. Das reicht nicht. Es geht ja um mehr", äußerte sich Spahn im ZDF.

Von der Berliner Koalition verlangte Kramp-Karrenbauer, deutlich zu machen, "dass Schluss sein muss mit den Debatten, ob wir zusammen regieren oder nicht." Und in München erklärte CSU-Generalsekretär Markus Blume, wen seine Partei verantwortlich für das Erscheinungsbild der Bundesregierung macht: "Die SPD muss aufhören, die Groko schlecht zu reden." Für die CSU sei klar: "Wir wollen konstruktive Regierungsarbeit."