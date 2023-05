Von Michael Neudecker, London

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat anatomisch bedingt keine breiten Schultern, während der Habitus von Suella Braverman zur Folge hat, dass sie oft etwas mürrisch-eingeknickt sitzt. Das liefert einem an diesem Mittwoch ein schönes Bild zu den Vorgängen in Westminster in dieser Woche, in denen es vor allem um die beiden ging, Sunak und Braverman. Suella Braverman nimmt am Mittwochmittag bei den "Prime Minister's Questions" im Unterhaus dort Platz, wo sie laut Jobbeschreibung hingehört: neben Sunak, auf der Front Bench. Sie ist die britische Innenministerin, in der Hierarchie von Westminster ist sie damit eine, die im Unterhaus in der vordersten Bankreihe sitzt. Weiter hinten sitzen die Backbencher, die gewöhnlichen Abgeordneten, die weniger Macht haben. Eigentlich.

Die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt wie viel Macht hat und warum, bildet den innersten Kern von Politik im Allgemeinen, oft geht die Machtverteilung einher mit Ämtern. Aber nicht immer. In der britischen Politik im Speziellen kommt es nicht selten vor, dass der Arm von denen, die weiter hinten sitzen, bis nach vorne reicht, auf die Schultern in der ersten Reihe.

Die Ministerin - eine Verkehrssünderin

Die Woche in Westminster begann damit, dass die Sunday Times und die Mail on Sunday berichteten, Braverman sei im Sommer 2022 - bevor sie zur Innenministerin ernannt wurde - zu schnell gefahren. Sie habe danach, wie das im Königreich üblich ist, die Wahl gehabt zwischen drei Punkten im Register plus Geldstrafe oder der Teilnahme an einem Seminar über Verhalten im Straßenverkehr. Braverman habe sich zunächst für das Seminar entschieden, aber dann, als sie von Liz Truss zur Innenministerin ernannt wurde, Regierungsbeamte gebeten, einen privaten Kurs für sie zu arrangieren, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Die Beamten hätten abgelehnt, Politiker dürfen schließlich keine spezielle Behandlung erfahren, woraufhin Braverman über ihre Mitarbeiter auch beim Kursanbieter selbst angefragt haben soll. Unklar ist, ob sie Druck auf die Beamten oder den Kursanbieter ausübte, oder ob sie das Nein von beiden Seiten klaglos akzeptierte.

Laut "Ministerial Code", den Verhaltensregeln für Abgeordnete, ist ein Ausnutzen der eigenen Position untersagt, das Arrangieren eines privaten Kurses also wäre ein Bruch des Codes. Verkehrsexperten wiesen darauf hin, dass der Sinn des Seminars die Gruppendynamik sei, um das Risiko von Wiederholungstaten zu minimieren. Braverman hätte auch die Geldstrafe und Punkte akzeptieren können, sie soll aber, wie es hieß, Sorge gehabt haben, dass ihre Versicherung teurer werde.

Am Montag, als Braverman im Unterhaus sprach, wurde sie von der Opposition gefragt, ob sie die Beamten gedrängt habe, den Einzelkurs für sie zu ermöglichen: Ja oder nein? Braverman antwortete: "Ich bin im Sommer vergangenen Jahres zu schnell gefahren. Ich bereue das. Ich habe die Strafe gezahlt und die Strafpunkte akzeptiert. Zu keinen Zeitpunkt habe ich versucht, einer Bestrafung zu entkommen." Sie wiederholte die Sätze danach ganze sechs Mal. Wort für Wort. Punkt für Punkt. Auf den Besucherplätzen, wo die Touristen und die Wähler sitzen, fingen die Leute irgendwann an zu lachen.

Der Premier steht zu seiner Ministerin

Hat sie nun Druck ausgeübt oder nicht? Kurz vor den "Prime Minister's Questions" am Mittwoch, nach zwei Tagen, in denen Sunaks Sprecher geduldig die täglichen Fragen der Reporter abwehrte, teilte Downing Street mit, dass Sunak keine interne Untersuchung gegen Braverman anordnen werde. Ein anderes Verhalten wäre zwar besser gewesen, schrieb Sunak in einem Brief an Braverman, aber er sehe keinen Bruch des Ministerial Code. Eine Entlassung wegen des Umgangs mit einem Strafzettel erschien Sunak offenbar als etwas unverhältnismäßig.

Das allerdings ändert nichts daran, dass Braverman ihm den Umgang mit ihr nicht gerade leicht macht. Zum einen, weil ihr mindestens laxes Verhältnis zu Verhaltensregeln mehrfach dokumentiert ist. Sie musste bereits unter Liz Truss zurücktreten, weil sie vertrauliche Informationen von ihrem privaten E-Mail-Account verschickt hatte. In dieser Woche berichtete der Independent, sie habe ihre Beteiligung an einer von ihr mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation in Afrika nicht offengelegt, als sie Innenministerin wurde, trotz eines möglichen Interessenskonfliktes. Die Organisation bildet Anwälte in Afrika aus, auch in Ruanda, wo sie mit Personen zusammenarbeitete, die nun in der Regierung des Landes sitzen - und damit an einem 140-Millionen-Pfund-Deal beteiligt sind, der es dem Königreich ermöglichen soll, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Der Guardian wiederum enthüllte, dass Braverman in Meetings so häufig Fakten verdrehe, dass die Regierungsbeamten angehalten worden seien, ihre Statements zu überprüfen.

Die Frontfrau des rechten Flügels

Zum anderen ist Braverman die Frontfrau des rechten Flügels der Tory-Backbenches, auch deshalb hat Sunak sie kurz nach seinem Aufstieg zum Premierminister auf den Posten der Innenministerin zurückgeholt. Der rechte Flügel hat noch immer großen Einfluss in der Partei, wie groß, zeigte nun auch die Sache mit Sunak, Braverman und dem Strafzettel.

Vor Kurzem trat Suella Braverman bei einer Konferenz der Tory-Rechten auf, bei der teils abstruse Reden und Verschwörungstheorien vorgetragen wurden. Braverman sprach wie eine wütende, radikale Oppositionspolitikerin, was die Times so kommentierte: Jemand, der Teil der Regierung sei, sollte doch wenigstens so tun, als möge sie das Land, das sie regiere. Wütende Rhetorik am Abgrund der Wahrheit aber ist ein wichtiges Merkmal der politischen Ränder. Braverman polarisiert bewusst, verwendet Worte wie "Invasion" für Flüchtlinge und schimpft unverhohlen über Beamte. Für einen großen Teil der Briten macht sie das unwählbar, ihre Beliebtheitswerte sind seit Wochen im freien Fall. Für Sunak macht sie das zumindest bisher, wie das im Englischen heißt: "unsackable", unkündbar.