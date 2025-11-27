Der Einwanderungsüberschuss nach Großbritannien ist nach Schätzungen der Statistikbehörde des Landes innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen. Die Nettoeinwanderung – also die Differenz zwischen Einwanderung und Auswanderung – lag demnach in den zwölf Monaten bis Juni 2025 bei 204 000. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 649 000. Das ist ein Rückgang um 69 Prozent. Demnach wanderten den Schätzungen zufolge in dem angegebenen Zeitraum 898 000 Menschen nach Großbritannien ein, während 693 000 auswanderten. Innenministerin Shabana Mahmood der sozialdemokratischen Labour-Regierung begrüßte den Rückgang der Nachrichtenagentur PA zufolge. Das „Ausmaß der Migration“ habe die Gemeinden „enorm unter Druck gesetzt“. Das Thema Migration ist auch in Großbritannien politisch stark aufgeladen.