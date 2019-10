Wie viel Zeit braucht man, um über einen Brexit-Deal zu verhandeln? Drei Stunden am Dienstag, zwölf am Mittwoch und sechs am Donnerstag, findet Parlamentschef Jacob Rees-Mogg. "Viel zu wenig", klagt die Opposition.

Jacob Rees-Mogg ließ erst gar keine Zweifel aufkommen. "Das Unterhaus muss das Gesetz zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs bis Donnerstag verabschieden", sagte der Vorsitzende des Parlaments am Dienstag. Nur dann sei gewährleistet, dass der Brexit am 31. Oktober vollzogen werden könne. Damit das auch gelingt, legte Rees-Mogg einen ziemlich straffen Zeitplan vor: drei Stunden Debatte am Dienstag, zwölf Stunden am Mittwoch und schließlich sechs Stunden am Donnerstag. Das soll reichen, denn danach muss das Gesetz auch noch vom britischen Oberhaus genehmigt werden. Rees-Mogg bat also das House of Lords, schon mal das Wochenende frei zu halten.

Noch am Dienstagabend, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, sollten die Abgeordneten des Unterhauses über den Zeitplan abstimmen. Um Skeptiker auf seine Seite zu ziehen, drohte Premier Boris Johnson am Nachmittag damit, das Brexit-Gesetz gleich ganz aus dem Parlament zurückzuziehen und Neuwahlen anzustreben. Dies sei dann nötig, wenn ihm die Abgeordneten die Zustimmung für den Zeitplan zur Beratung des Gesetzes verweigerten, sagte Johnson im Unterhaus. Eine Ablehnung des Zeitplans würde "den Pfad für einen No-Deal-Brexit in neun Tagen öffnen", erklärte der Premierminister.

Von dieser Drohung ließ sich nicht jeder Abgeordnete beeindrucken. Ken Clarke etwa, den Johnson erst kürzlich mit einigen anderen aus der Tory-Fraktion werfen ließ, erinnerte an ein Gesetz aus dem Jahr 1992. Damals, sagte Clarke, sollte das Unterhaus über den Vertrag von Maastricht abstimmen: "Ich denke, wir hatten mindestens 20 Sitzungstage, um die Euroskeptiker in der Konservativen Partei zu befriedigen, die eine umfassende Debatte forderten." Und jetzt soll über den weitaus bedeutenderen Brexit-Vertrag gerade mal drei Tage diskutiert werden? "Einfach zu wenig Zeit", befand Clarke.

Der Premierminister will sein Land um jeden Preis am 31. Oktober aus der EU führen

Doch viel Zeit bleibt Johnson eben nicht. Der Premier will sein Land um jeden Preis am 31. Oktober aus der EU führen. In Downing Street spricht man schon von "der Woche der Hölle". Denn ob es am Donnerstag wirklich wie geplant zur Abstimmung über den Brexit-Vertrag kommt, ist völlig offen. Im Gesetzgebungsverfahren können allerlei Änderungsanträge eingebracht werden, die den Kern des Abkommens verändern würden.

Auf Oppositionsseite werden vor allem drei Möglichkeiten diskutiert. Labour etwa will das Gesetz so verändern, dass Großbritannien dauerhaft in einer Zollunion mit der EU bleibt. Dass es dafür eine Mehrheit gibt, gilt aber als unwahrscheinlich. So gut wie keine Chance hat wohl der Vorschlag, wonach der Vertrag den Bürgern in einem zweiten Referendum vorgelegt werden soll. Dafür könnte ein dritter Änderungsvorschlag eine parteiübergreifende Mehrheit auf sich vereinen.

Da wäre nämlich die Frage, was passiert, wenn es bis Ende 2020 kein Freihandelsabkommen mit der EU gibt. Die Regierung könnte dann zwar die Übergangsphase, in der sich für Bürger und Unternehmen fast nichts ändert, verlängern - aber was geschieht, wenn sie es nicht tut? Dann könnte es doch noch zu einem chaotischen Brexit kommen. Gut möglich also, dass es eine Mehrheit für einen Antrag gibt, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt ausgeschlossen wird. Käme es tatsächlich zu derart weitgehenden Änderungen des Austrittsabkommens, müsste Johnson noch einmal mit der EU darüber sprechen; was wiederum Zeit kosten würde, die der Premier nicht hat.

Aus Sicht der Regierung ist es erstaunlich, dass nun plötzlich Vereinbarungen des Vertrags diskutiert werden, die schon lange klar sind, etwa das Ende der Übergangsphase. Doch für die Opposition gehört das zum Geschäft. Jeder Absatz, gar jedes Wort, das die Regierung im schlechten Licht dastehen lassen könnte, wird auf die Goldwaage gelegt. Die Johnson-Kritiker im Parlament sind mit ihrer Skepsis nicht allein. Auch in der britischen Wirtschaft gibt es große Zweifel, ob die Regierung überhaupt einen Plan hat, welche künftige Beziehung sie mit der EU anstrebt. Von Großbritanniens Platz in der Welt ganz zu schweigen.

Wie weit Wunschdenken und Realität bisweilen auseinanderliegen, offenbarte ein Treffen von Unternehmern mit dem für No-Deal-Angelegenheiten zuständigen Minister Michael Gove am Montag. Die Spitzenvertreter der britischen Wirtschaft hatten eine klare Botschaft an Downing Street: Sie wollen de facto keine Abweichungen von EU-Regularien; neue britische Vorschriften seien ein Albtraum für die Wirtschaft. Gove soll darauf entgegnet haben, dass die Regierung nur Änderungen in Bereichen anstrebe, in denen es sinnvoll sei, etwa bei Finanzdienstleistungen. Und dann erklärte er dem Vernehmen nach, dass man ohnehin auf ein zollfreies Handelsabkommen mit Brüssel hinarbeite. Ein solches würde London aber nur bekommen, wenn es sich auch nach dem Brexit an EU-Regularien hält.

Den Unternehmern war es jedenfalls wichtig, am Anfang dieser womöglich historischen Woche ihre Sicht der Dinge darzulegen. Immerhin eine Aussicht dürfte auch sie einigermaßen entspannt auf die kommenden Tage blicken lassen: Ein No-Deal-Szenario ist am 31. Oktober so gut wie ausgeschlossen. Das machte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag deutlich: "Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein." Über eine Verlängerung der Austrittsfrist, wie von London beantragt, werde in den nächsten Tagen beraten, sagte Tusk. Und fügte hinzu: "Dies hängt sehr davon ab, was das Unterhaus entscheidet - oder nicht entscheidet."