Von Michael Neudecker, London

Ed Davey war am Samstag in Schottland, um Shinty zu spielen. Shinty ist eine mit dem Feldhockey verwandte und in Schottland populäre Sportart, Davey trug eine blaue Sportjacke und Turnschuhe und machte gar keine so schlechte Figur. Shintyspielen war nur eine von vielen Aktivitäten des Chefs der britischen Liberaldemokraten in diesem Wahlkampf; er war auch schon Achterbahnfahren, Wasserrutschen im Neporenanzug, Fahrradfahren und Stand-up-Paddeln. Davey hat sich viel Spott gefallen lassen müssen für seine Stunts, sein Ziel aber hat er damit erreicht: Er ist aufgefallen.