Peter Pomerantsev, Politikwissenschaftler, Autor und Experte für Propaganda und Fake News, ist in der Ukraine geboren, aber in Großbritannien aufgewachsen. Der 42-Jährige forscht an der London School of Economics (LSE) und leitet den Thinktank Arena, der sich mit Information, Manipulation, gesellschaftlicher Polarisierung und Hate Speech befasst.