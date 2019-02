15. Februar 2019, 18:43 Uhr Großbritannien "Voller Hass auf unser Land"

Eine 15-Jährige schließt sich in Syrien dem IS an, heiratet, bekommt Kinder, lebt nun in einem Flüchtlingslager und bereut: nichts. Darf die mittlerweile 19-Jährige zurück nach Großbritannien? Darüber streitet das Land.

Von Cathrin Kahlweit , London

Shamima Begum war 15 Jahre alt, als sie aus dem Londoner Stadtteil Bethnal Green über die Türkei nach Syrien ausreiste und sich dem IS anschloss. Kurz nach ihrer Ankunft heiratete sie einen niederländischen Konvertiten und bekam zwei Kinder, beide starben. Mittlerweile ist sie 19 Jahre alt, hochschwanger mit einem dritten Kind, ihr Mann ist in Gefangenschaft. Ein Reporter der Times fand die junge Frau jetzt in einem syrischen Flüchtlingslager. Sie wolle ihr Kind in Sicherheit großziehen, sagte sie. Aber sie bereue es nicht, sich dem IS angeschlossen zu haben, der Anblick geköpfter Menschen, dem sie immer wieder ausgesetzt gewesen sei, habe ihr keine Angst eingeflößt, und sie sei auch nicht so naiv wie einst bei ihrer Ausreise. Und ja, sie wolle heim nach Großbritannien.

Das Treffen des Reporters mit der 19-Jährigen ist wenige Tage her, seitdem tobt in Großbritannien ein Meinungsstreit darüber, ob die IS-Braut, die nicht abschwört und nicht bereut, trotzdem ein Recht habe, heimzukehren. Ihre Familie hat einen Gnadenappell an die Politik gerichtet. Aber nach Ben Wallace, Staatssekretär für innere Sicherheit, am Donnerstag, sagte auch Innenminister Sajid Javid am Freitag, er werde alles tun, um die Rückkehr der jungen Frau zu verhindern. Sie sei, wie viele, die sich dem so genannten Kalifat radikaler Islamisten angeschlossen hätten, "voller Hass auf unser Land". Sollte Shamima Begum darauf bestehen, nach Großbritannien zu kommen, werde sie vor Gericht gestellt.

Ihre Familie hatte argumentiert, sie sei schließlich erst 15 Jahre alt gewesen, als sie nach Syrien reiste, und hätte nicht gewusst, was sie tut. "Meine Botschaft ist klar", sagte der Innenminister, "wenn Sie eine terroristische Organisation im Ausland unterstützt haben, werde ich alles daran setzen, Ihre Rückkehr zu verhindern." Mehrere Abgeordnete hatten sich dagegen ausgesprochen, die britische Bevölkerung einem Sicherheitsrisiko auszusetzen, indem radikalisierte Islamisten mit britischem Pass wieder ins Land gelassen werden. Allerdings ist in London bekannt, dass die syrischen Behörden ausländische IS-Angehörige ungern im Land behalten. Denen, die blieben, so ein ehemaliger Direktor des britischen Geheimdienstes, drohe in der Regel die Todesstrafe.