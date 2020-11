Von Alexander Mühlauer, London

Michel Barnier hat in den Brexit-Verhandlungen eine gewisse Routine entwickelt, sich ständig zu wiederholen. Und so war es kein Wunder, dass der EU-Chefunterhändler am Montag mal wieder jene drei Knackpunkte aufzählte, um die es seit Monaten in den Verhandlungen über die künftige Beziehung mit Großbritannien geht.

Zum Auftakt der womöglich letzten Verhandlungsrunde in London nannte er als ersten "Schlüssel" zu einem Deal einen wirksamen Mechanismus zur Umsetzung und Einhaltung von Vereinbarungen. Zweiter Punkt seien Garantien für einen freien und gerechten Handel und Wettbewerb - und zwar mit "gemeinsamen hohen Standards, die sich über die Zeit kohärent entwickeln". Drittens gehe es um "stabilen und gegenseitigen Zugang zu Märkten und Fischfangmöglichkeiten im Interesse beider Parteien". Er sei bereit, die Anstrengungen noch einmal zu verdoppeln, um ein Abkommen zu erreichen, schrieb Barnier auf Twitter.

Neben diesen drei Kernpunkten gibt es allerdings noch eine vierte Voraussetzung für einen Deal, die der Brüsseler Chefunterhändler nicht erwähnte: Die EU fordert von der britischen Regierung, das umstrittene Binnenmarktgesetz zurückzuziehen, mit dem London den bereits gültigen Austrittsvertrag aushebeln will. Das britische Oberhaus sollte am Montagabend darüber abstimmen.

Im Kern geht es dabei um die Regelung staatlicher Beihilfen, die im Protokoll zu Irland und Nordirland festgelegt ist. Demnach gelten die strengen EU-Wettbewerbsregeln auch für den Warenhandel zwischen Großbritannien und Nordirland. Das bedeutet, dass London verpflichtet ist, die EU-Kommission über alle Entscheidungen bei Staatsbeihilfen zu informieren, die Firmen in Nordirland betreffen. Außerdem müssen nordirische Unternehmen Exporterklärungen ausfüllen, wenn sie Waren nach Großbritannien liefern. Der Gesetzentwurf sieht vor, diese Vereinbarungen nicht anzuwenden. Nach Ansicht der Regierung in London bliebe sonst die Integrität des britischen Binnenmarktes nicht gewahrt, da zwischen Nordirland und Großbritannien Kontrollen nötig wären. Johnson hatte allerdings genau dieser Regelung im Austrittsvertrag zugestimmt.

Der Premier äußerte sich am Wochenende jedenfalls zuversichtlich, einen Handelsvertrag mit der EU bis zum Jahresende zu erreichen: "Ich denke, (eine Einigung) muss erzielt werden, die Grundzüge sind ziemlich klar."