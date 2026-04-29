Bei einer Messerattacke in London sind Medienberichten zufolge zwei jüdische Menschen verletzt worden. Das berichtete die britische Rundfunkanstalt BBC. Zuvor hatten mehrere britische Medien von dem Vorfall unter Berufung auf eine jüdische Nachbarschafts-Initiative berichtet. Der mutmaßliche Angreifer konnte demnach gefasst werden. Nach BBC-Informationen wurden zwei jüdische Männer niedergestochen und müssen wegen schwerer Verletzungen behandelt werden. Premierminister Keir Starmer bestätigte bei der Fragestunde im Parlament, dass die Polizei zu dem „zutiefst beunruhigenden Vorfall“ ermittelt. Nach BBC-Informationen wurden zwei jüdische Männer niedergestochen und müssen wegen schwerer Verletzungen behandelt werden. Der Vorfall soll sich in dem stark jüdisch geprägten Viertel Golders Green im Nordwesten der britischen Hauptstadt abgespielt haben. Über das mögliche Tatmotiv waren zunächst keine verlässlichen Informationen verfügbar. Die Abgeordnete Sarah Sackman, in deren Wahlkreis Golders Green liegt, verurteilte den Vorfall in einer Mitteilung auf der Plattform X als antisemitisch: „Die Angriffe auf britische Juden sind ein Angriff auf Großbritannien selbst. Es ist unerhört, dass Juden auf diese Weise angegriffen werden“, so die Labour-Abgeordnete. Zuletzt kam es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde in Golders Green bei einem antisemitisch motivierten Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt. Die Ermittler prüfen mögliche Verbindungen nach Iran. Die pro-iranische Gruppierung ‌Harakat Ashab al-Jamin al-Islamija hatte in sozialen Medien einigen der jüngsten Taten für sich reklamiert. Britische Behörden hatten zuletzt davor gewarnt, dass

Iran versuche, kriminelle Handlanger für feindselige Aktivitäten im Vereinigten Königreich ‌zu nutzen.