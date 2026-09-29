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Von USA genutzter StützpunktBritische Männer unter Terrorverdacht auf Kaution wieder frei

Lesezeit: 2 Min.

In Großbritannien stehen fünf Männer unter Terrorverdacht, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden.
In Großbritannien stehen fünf Männer unter Terrorverdacht, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden.
Alastair Grant/AP/dpa
  • Fünf britische Staatsbürger unter 30 Jahren wurden nahe des US-Militärstützpunkts RAF Fairford unter Terrorverdacht festgenommen.
  • Die Männer wurden unter Auflagen freigelassen, die Ermittlungen wegen Vorbereitung einer Terrortat und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz laufen weiter.
  • US-Präsident Trump zeigte sich am Montag überrascht über die Freilassung und sagte, er hätte das nicht getan.
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Die britischen Behörden ermitteln nach den Festnahmen von fünf Männern nahe einer Militärbasis unter Hochdruck. Alle Männer sind britische Staatsbürger.

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Die fünf in Großbritannien unter Terrorverdacht festgenommenen Männer haben alle die britische Staatsangehörigkeit und sind unter 30 Jahre alt. Wie die Anti-Terror-Polizei außerdem mitteilte, haben sich „mehrere neue Ermittlungsansätze“ ergeben. Die Männer waren in der Nacht zum Sonntag nahe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden.

Sie werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Zu den Hintergründen äußerten sich die Behörden auch am Montag nicht. Britische Medien hatten zuvor über eine Beteiligung des Irans spekuliert. Auch russische Sabotage oder ein islamistisches Motiv scheinen derzeit nicht ausgeschlossen zu werden.

Die iranische Botschaft in London wies die Spekulationen laut einer Stellungnahme entschieden zurück und verurteilt sie aufs Schärfste. Die Mutmaßungen dienten „keinem anderen Zweck, als die antiiranische Propaganda im Vereinigten Königreich weiter anzuheizen“, hieß es.

Vicki Evans, Senior National Coordinator bei der Anti-Terror-Polizei, sagte: „Mir ist sehr bewusst, in welchem Ausmaß über die Motive hinter diesem Vorfall spekuliert wird und welche geopolitischen Fragen dabei aufgeworfen werden.“ Den Ermittlungen solle aber zum jetzigen Zeitpunkt der nötige Raum gegeben werden, damit sorgfältig und zielgerichtet gearbeitet werden könne.

Männer unter Auflagen frei - Trump zeigt sich „überrascht“

Die fünf festgenommenen Männer sind laut Mitteilung zwischen 23 und 25 Jahren alt und haben einen Wohnsitz in der Hauptstadt London. Am Nachmittag teilte ein Vertreter der Anti-Terror-Polizei mit, die Männer seien unter Auflagen aus dem Gewahrsam freigelassen worden. Das bedeute nicht, dass die Ermittlungen vorbei seien, sagte er. Die Festnahme erfolgte laut der Nachrichtenagentur PA, nachdem eine Anwohnerin den Notruf gewählt hatte, weil sie drei Lieferwagen und eine Gruppe maskierter Männer in der Nähe des Stützpunkts gesehen hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag geäußert, die fünf Männer hätten „großen Schaden“ anrichten wollen. Die Festnahme sei großartig gewesen, sagte Trump in Chicago. Der US-Präsident lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Großbritannien. „Wir hatten sie schon lange im Blick und haben sie geschnappt“, sagte er über die Verdächtigen. Vor Reportern am Montag zeigte sich Trump jedoch überrascht über die Freilassungen: „Ich bin überrascht, dass sie sie freigelassen haben. Ich hätte das nicht getan.“

Ein Sprecher des für Europa zuständigen US-Militärkommandos Eucom teilte mit, dass man geeignete Maßnahmen ergreifen werde, um die Sicherheit von US-Soldatinnen und -Soldaten sowie Zivilisten im europäischen Einsatzgebiet zu gewährleisten. Konkrete Angaben zu etwaigen Schutzmaßnahmen machte er unter Verweis auf Sicherheitsgründe nicht.

© SZ/dpa/pul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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