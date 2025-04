Großbritannien und die USA:Die Ruhe des Keir Starmer

Von Michael Neudecker, London

Ob Keir Starmer auch Donald Trumps Hintern geküsst hat, weiß man nicht, Trump ist in der Hinsicht nicht ins Detail gegangen. Der US-Präsident sagte vor ein paar Tagen lediglich allgemein gehalten, „diese Länder“ würde bei ihm anrufen, „kissing my ass“ und flehen „please, please Sir, make a deal, I'll do anything“. Man kann sich den nüchternen Sir Keir nicht so recht flehend vorstellen. Ruhig bleiben und kühlen Kopf bewahren, das sei die Strategie der britischen Regierung als Reaktion auf die Trump'schen Strafzölle, hatte Starmer zuletzt ja immer wieder betont. Das würde nicht nur wütende Gegenmaßnahmen, sondern auch betteln ausschließen.