Großbritannien:Sunak geht in die letzte Runde vor der Wahl

Von Michael Neudecker, London

Rishi Sunak erscheint lächelnd, am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr, er quetscht sich in die selbst für Slim-Suit-Träger dünne Lücke in der ersten Reihe im Unterhaus. Auf den hinteren Bänken jubeln die Tories, Lindsay Hoyle, der Unterhaus-Sprecher, wird die laut brüllenden Abgeordneten später maßregeln: Er wisse schon, "erster Tag in der Schule, wir sind alle aufgeregt". Alles wie immer also an diesem Mittwoch, bei den ersten "Prime Minister's Questions" im britischen Parlament nach Ende der Sommerpause. Oder?