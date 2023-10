Die britischen Konservativen sind in der Krise, es geht um die Zukunft von Premier Sunak. Ihr Parteitag gerät zum Selbstfindungstrip: Zwischendurch tritt Liz Truss in einem vollbesetzten Saal auf - und Nigel Farage tanzt und singt.

Von Michael Neudecker, Manchester

Bitte treten Sie zur Seite, sagt die Frau mit dem Knopf im Ohr am Aufzug im Midland Hotel in Manchester. Das Midland in der Innenstadt ist während des Parteitags der britischen Konservativen das Hotel, in dem die Tories tagen, reden und schlafen, und alle hier müssen warten, wenn der Aufzug für jemanden gebraucht wird, der wichtig ist. Nach ein paar Minuten kommt Penny Mordaunt, die Unterhauschefin der Tories, auch als die Frau im blauen Kostüm bekannt geworden, die während der Krönung von König Charles III. ein Schwert hielt. Sie geht mit der Zielstrebigkeit der Schwertträgerin zur Aufzugtür, aber die Frau von der Security ist unbeeindruckt. Zur Seite bitte, sagt sie erneut. Mordaunt weicht. Dann kommt der Premierminister.