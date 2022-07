Bei den Abstimmungen der Tories über die Nachfolge von Boris Johnson als Parteichef - und damit als britischer Premier - ist am Montagabend Tom Tugendhat ausgeschieden, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Nun bleiben vier Kandidaten, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, er erhielt die meisten Stimmen, Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss und Kemi Badenock. Am Mittwoch sollen die zwei Kandidaten feststehen, über die dann die Parteimitglieder entscheiden. Auch am Montagabend stand ein von seiner Partei angesetztes Vertrauensvotum über den scheidende Premier Johnson an. Er sagte in der Debatte, er habe in den großen Fragen die richtigen Entscheidungen getroffen.