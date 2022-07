Im Ringen um die Nachfolge des britischen Premiers Boris Johnson wird der Ton in der Konservativen Partei rauer. Vor der zweiten Abstimmung in der Tory-Fraktion am Donnerstag sprach der einflussreiche frühere Brexit-Minister David Frost Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, die als Favoritin der Basis gilt, die Fähigkeit zum Regieren ab. Er habe schwere Bedenken, ob seine einstige Stellvertreterin geeignet sei, so Frost im Sender Talk TV. Sechs Bewerberinnen und Bewerber standen noch zur Abstimmung. Nächste Woche soll die Auswahl auf zwei Kandidaten reduziert sein. Zwischen ihnen entscheiden die Parteimitglieder. Außenministerin Liz Truss gilt als eine der Favoritinnen, landete im ersten Wahlgang auf Rang drei hinter Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Mordaunt.