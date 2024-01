Großbritannien:Rishi Sunak und das Problem mit Mrs Bone

SZ Plus Großbritannien : Und schuld bist du

Janet Skinner liebte ihren Job bei der Post, bis Ermittler sagten, es fehle Geld in ihrer Abrechnung. Hunderten Mitarbeitern ging es wie ihr, sie wurden angeklagt, entlassen, einige begingen Suizid - dabei lag der Fehler in der Software. Über einen der größten Justizskandale in der britischen Geschichte.