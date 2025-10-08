Großbritanniens Konservative kämpfen gegen den freien Fall und rücken auf ihrem Parteitag drastisch nach rechts. Eine Expertenmehrheit hält das für einen Fehler – Parteichefin Badenoch jedoch für ihre einzige Chance.

Gleich links nach dem Eingang in die große Halle im Konferenzzentrum von Manchester stehen drei Büsten in einem Glaskasten: Reliquien einer Zeit, in der alles besser war. Jedenfalls aus Sicht vieler der Wenigen, die in diesem Jahr zum Parteitag der britischen Konservativen nach Manchester gekommen sind. Dem zweiten Parteitag in Opposition. Und dem ersten, seit Kemi Badenoch an der Spitze steht.