Im Vereinigten Königreich wird am 4. Juli ein neues Parlament gewählt. Das kündigte Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch an. Zuvor hatte Sunak sein Kabinett zu einem Treffen in London zusammengerufen. Bis Januar 2025 muss im Vereinigten Königreich gewählt werden - der konkrete Termin war bislang nicht bekannt. Seit Monaten drängt die britische Opposition den Premierminister, ein Datum festzulegen.