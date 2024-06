Rund einen Monat vor der Parlamentswahl ist der britische Premierminister Rishi Sunak wegen seiner vorzeitigen Abreise von den Gedenkfeiern in Frankreich zum 80. Jahrestag des D-Day in die Kritik geraten. Sunak entschuldigte sich am Freitag dafür. Nach Ende der britischen Veranstaltung bei den Feierlichkeiten am Donnerstag sei er nach Großbritannien zurückgekehrt, schrieb Sunak auf X. „Nach reiflicher Überlegung war es ein Fehler, nicht länger in Frankreich zu bleiben – und ich entschuldige mich dafür.“ Staats- und Regierungschefs aus aller Welt hatten sich am Donnerstag in der Normandie versammelt, um den Jahrestag der Landung der Alliierten zu begehen, einem Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Sunak, der um seine Wiederwahl am 4. Juli kämpft, sprach bei einer von Großbritannien geleiteten Veranstaltung. Bei einer späteren Gedenkzeremonie, an der US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz teilnahmen, ließ sich Sunak von Außenminister James Cameron vertreten. Medienberichten zufolge reiste Sunak frühzeitig ab, um einem britischen Fernsehsender ein Interview zu geben. Ein Sprecher der oppositionellen Labour-Partei kritisierte Sunak. „Bei den Gedenkfeiern zum D-Day ging es darum, an den Mut all derer zu erinnern, die unserem Land dienen“, sagte Jonathan Ashworth. „Indem Rishi Sunak sich dafür entschieden hat, seinen eigenen Eitelkeitsauftritten im Fernsehen Vorrang vor unseren Veteranen zu geben, hat er gezeigt, was ihm am wichtigsten ist.“ Der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Ed Davey, warf Sunak Pflichtverletzung vor. Umfragen zufolge liegt Sunaks Konservative Partei 20 Prozentpunkte hinter Labour.