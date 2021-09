Im Kampf gegen einen Mangel an Lastwagenfahrern in Großbritannien hat Vize-Premierminister Dominic Raab einen ungewöhnlichen Vorschlag eingebracht. "Wir haben Gefangene und Straftäter bislang ehrenamtlich und unbezahlt arbeiten lassen", sagte Raab - seit der Kabinettsumbildung Justizminister - dem Spectator. "Warum sollte man sie nicht, wenn es Engpässe gibt, bezahlte Arbeit machen lassen, wenn es einen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft hat?" In Großbritannien fehlen Schätzungen zufolge mehr als 100 000 Fernfahrer. Das sorgt für Probleme an Tankstellen. Weil nicht mehr genug Tanklaster den Kraftstoff an Ort und Stelle bringen konnten, saßen in den vergangenen Tagen unzählige Tankstellen auf dem Trockenen.