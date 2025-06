Todkranke Menschen sollen in England und Wales bald das Recht auf Sterbehilfe bekommen. Die britischen Abgeordneten stimmten für einen entsprechenden Gesetzestext. Der Entwurf erlaubt die Sterbehilfe für Erwachsene, die nur noch weniger als sechs Monate zu leben haben. Bislang gilt Beihilfe zum Suizid als Straftat. In Großbritannien wird die Abstimmung als historischer Schritt gewertet. In der komplizierten britischen Gesetzgebung wird das Gesetz nun dem Oberhaus vorgelegt, in Gänze verhindert werden kann es praktisch nicht mehr. Änderungen an der Vorlage sind noch möglich. Voraussetzung für die Sterbehilfe ist die Zustimmung zweier Ärztinnen oder Ärzte sowie eines Gremiums bestehend aus einem Sozialarbeiter, einem Juristen und einem Psychiater.