Der britische Premierminister Keir Starmer versucht angesichts seiner sinkenden Popularität nur fünf Monate nach seinem erdrutschartigen Wahlsieg einen Neustart. „Wir werden die Fundamente in Ordnung bringen, den Schaden reparieren und die Regierung reformieren“, versprach Starmer am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Pläne in einem Filmstudio unweit der Hauptstadt London. „Das ist das Ziel dieser Regierung, und wir werden den Kurs beibehalten.“ Sein neuer „Plan für den Wandel“ sieht vor, den Lebensstandard in allen Teilen Großbritanniens zu verbessern und die verfügbaren Einkommen zu erhöhen. Ziel sei es, das „höchste nachhaltige Wachstum“ in der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) zu erreichen. In den nächsten fünf Jahren sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden - eine Zahl, die keine Regierung in den vergangenen Jahrzehnten erreicht hat. Zudem soll der Planungsprozess für 150 große Infrastrukturprojekte beschleunigt werden. Seine insgesamt sechs neuen Versprechen zielen zudem auf eine Verkürzung der Wartezeiten im Gesundheitswesen, eine bessere Kontrolle der Landesgrenzen, saubere Energie, die Bekämpfung der Kriminalität und eine verstärkte Einstellung von Lehrern ab.Seine Vertrauten bestreiten, dass es sich um eine Neuausrichtung seiner Regierung handelt. Starmer wolle vielmehr seine Ziele konkreter formulieren und den Wählern verständlich machen.