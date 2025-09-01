Zum Hauptinhalt springen

Labour-RegierungStarmer baut die Mannschaft um

Lesezeit: 2 Min.

Darren Jones, der neue politische Berater des Premierministers, betritt die Türschwelle von dessen Amtssitz.
Darren Jones, der neue politische Berater des Premierministers, betritt die Türschwelle von dessen Amtssitz. (Foto: Niklas Hallén/AFP)
  • Der britische Premierminister Keir Starmer baut seinen engsten Beraterkreis um, um die Kommunikation zu verbessern und Populisten entgegenzutreten.
  • Darren Jones wird zum neuen politischen Chefberater befördert, Minouche Shafik übernimmt als Chef-Wirtschaftsberaterin.
  • Tim Allan wird neuer Kommunikationsdirektor und ist bereits der dritte in dieser Position innerhalb eines Jahres.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Der britische Premierminister verändert seinen engsten Beraterkreis. Das Ziel: die Kommunikation zu verbessern und damit den Populisten die Stirn zu bieten.

Von Michael Neudecker, London

Der Sommerurlaub ist jetzt auch in Westminster vorbei, die Abgeordneten füllten am Montag den in den Wochen davor weitgehend leeren Palace of Westminster in London wie Schulkinder am ersten Tag. Wirklich erholsam aber dürften die Ferien nur für die wenigsten gewesen sein, dafür ist die politische Ereignisdichte auch im Vereinigten Königreich zu hoch. Vor allem Nigel Farage, der Chef der rechts stehenden Partei Reform UK, nutzte den Sommer, um seine populistische Agenda zu publizieren, während wiederum Premierminister Keir Starmer eher durch Außenpolitik auffiel. Wenn überhaupt.

Zur SZ-Startseite

Kritik am Kapitalismus
:„Wir müssen nicht in einer Welt leben, die derart unfrei ist“

Wo sind in diesen Zeiten der Wirtschaftskrise und des Rechtsrucks eigentlich die jungen, linken Ökonomen und Ökonominnen? Beim Wellenreiten. Besuch bei Grace Blakeley, britische Systemkritikerin, Marxistin, Tiktok-Star und Surferin.

SZ PlusInterview von Martin Wittmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite