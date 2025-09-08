Das Apartment von Angela Rayner in Hove an der englischen Südküste hat weiße Außenwände, auf denen man aufgesprühte Sprüche gut lesen kann. „Tax evasion“ schmierte jemand vor ein paar Tagen am Eck des Hauses auf eine Wand, Steuerhinterziehung. Auch manche Häuser in der Umgebung wurden mit entsprechenden Sprüchen und Begriffen besprüht. Graffitis an Hauswänden von Politikern kommen schon mal vor, die Schmierereien in Hove aber, die unter anderem in der BBC zu sehen waren, gehören jetzt zu den Bildern der Krisenstimmung, von der die britische Regierung mittlerweile vollumfänglich erfasst ist. Angela Rayner, die stellvertretende britische Premierministerin, musste am Freitag zurücktreten, weil sie sich ebendieses Apartment in Hove gekauft und dafür aber zu wenig Steuern bezahlt hat.
Regierungsumbau in GroßbritannienStarmers Rotation gegen die Krisenstimmung
- Angela Rayner trat als stellvertretende britische Premierministerin zurück, weil sie bei einem Wohnungskauf 40.000 Pfund zu wenig Steuern zahlte.
- Premierminister Starmer nutzte Rayners Rücktritt für einen umfassenden Kabinettsumbau und besetzte vierzehn Stühle am Kabinettstisch neu.
- Starmers Beliebtheitswerte sind von über 40 Prozent vor der Wahl auf etwa 20 Prozent gesunken, während die Wirtschaftslage weiterhin schwach ist.
Die Wirtschaft mau, die Beliebtheitswerte auch – und nun muss der Premier nach dem Rücktritt seiner Stellvertreterin auch noch Ruhe ins völlig umgebaute Kabinett bringen.
Von Michael Neudecker, London
