An diesem aufgeregten Dienstag in London haben die Nachrichtensender schon frühmorgens ihre Kameras in Downing Street aufgebaut, mit Blick auf die schwarze Tür von No. 10, wie immer, wenn eine Breaking News zur britischen Regierung erwartet wird. Gegen Mittag sagt eine Reporterin von Sky News in ihre Kamera: „Die Kabinettssitzung ist jetzt zu Ende, und Keir Starmer ist immer noch Premierminister.“ Sie sagt das so, als sei es eine Überraschung. Aber genau so ist Stimmungslage in London an diesem Dienstag: Alles erschien möglich. Schon wieder.